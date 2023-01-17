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"Титаніку" – 25 років: у кінотеатрах покажуть оновлену версію культового фільму

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
464
Час на прочитання
1 хв
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"Титаніку" – 25 років: у кінотеатрах покажуть оновлену версію культового фільму

Презентували трейлер оновленої версії фільму про кохання, яке зародилася на кораблі.

Із нагоди 25-річчя культового фільму Джеймса Кемерона "Титанік" на екрани вийде його оновлена версія.

Напередодні Дня Валентина, 9 лютого, стрічку можна буде переглянути у кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів.

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У Мережі з'явився офіційний трейлер ремастерингу.

Про фільм:

Це історія кохання 17-річної аристократки Рози (Кейт Вінслет) і доброго, гарного і бідного художника Джека (Леонардо ді Капріо). Їхня історія розгортається на тлі першого і останнього рейсу розкішного лайнера "Титанік".

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Дата публікації
Перегляди
464
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