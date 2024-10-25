Тканина підвела: Зої Салдана з'явилася на галавечорі в пом'ятій рожевій сукні

Голлівудська зірка позувала фотографам у новому образі, який був трохи зіпсований.
У четвер, 24 жовтня, у Лос-Анджелесі відбувся гламурний галавечір Variety's 2024 Power Of Women. Однією із запрошених гостей цього заходу стала акторка Зої Салдана — зірка "Аватара" та "Вартових Галактики".
Цього разу вона обрала досить сміливу сукню від бренду Emilia Wickstead з колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Її вбрання було ніжно-рожевого, практично цукеркового, відтінку, а також незвичайного дизайну — спідниця у сукні була прямою і довгою, а ось верхня частина мала напуск, який не лише відстовбурчувався, а й відкривав трохи груди збоку. Однак тканина сукні її підвела — вона дуже пом'ялася в зоні стегон.
Образ Зої доповнила також зачіскою-хвістом, макіяжем та декількома прикрасами досить лаконічного дизайну.
Взагалі, жовтень для Зої видався досить насиченим на події місяцем, адже мало того, що вона презентувала в різних містах мюзикл "Емілія Перес", так ще регулярно відвідувала різні світські заходи. За день до Variety's 2024 Power Of Women Салдана також відзначалася прем'єрою другого сезону серіалу Paramount+ Original Series "Спецназ: Левиця", яка відбулася в театрі Linwood Dunn Theater у Лос-Анджелесі. У цьому шоу вона зіграла разом із Ніколь Кідман.
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