Тонка робота: Брітні Спірс показала, як створювалася її весільна сукня

Поппринцеса Брітні Спірс 10 червня вийшла заміж за Сема Асгарі. Минув майже тиждень, а Брітні продовжує публікувати весільні фото та писати слова вдячності. Зокрема, подякувала співачка Модному дому Versace.

Відомо, що і наречена, і наречений на весіллі були одягнені у Versace. Про те, як створювалася весільна сукня для Брітні, ми вже вам розповідали. Співачка не втомлюється дякувати дизайнерці Донателлі Версаче за цей розкішний витвір.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Instagram Брітні Спірс

В Instagram Спірс опублікувала нове відео та показала, як йшла робота над вбранням.

"На пошиття та виготовлення моєї сукні пішло більше ніж 700 ручних стібків. Дуже вдячна @donatella_versace і команді @versace за те, що зробили з мене справжню принцесу!!!", — пише Брітні.

Вбрання мало спущені плечі, вертикальні практичні невидимі оборки, які підкреслювали талію, і високий розріз збоку, що оголював одну ногу. Також у сукні був довгий шлейф і, звичайно ж, вбрання вона доповнила пишною білою фатою з атласним окантуванням. З аксесуарів на нареченій була її улюблена прикраса з нульових — чокер з діамантами у формі серця, діамантові сережки-краплі Stephanie Gottlieb, браслет, а також тонкі рукавички, розшиті перлами.

Весілля пари відбулося минулого четверга в розкішному будинку Брітні в Лос-Анджелесі і Донателла Версаче було серед зіркових гостей.

Дизайнерка теж ділилася кадрами весільного вбрання Брітні Спірс на своїй сторінці в Instagram.

Також днями стали відомі деякі подробиці шлюбного контракту Брітні та Сема, над яким працювали юристи попзірки.

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