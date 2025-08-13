Топ-5 кольорів, які зроблять вас молодшими: дизайнер Андре Тан розповів, кому що личить

Андре Тан

За словами дизайнера, саме ці відтінки додають шкірі сяйва та роблять погляд яскравішим.

Лавандовий

Цей ніжний пастельний відтінок створює ефект легкого цвітіння і приховує дрібні недоліки шкіри. Особливо класний вигляд такий відтінок має на світлошкірих з блакитними або сірими очима та світлим волоссям. Він додає свіжості і робить вас яскравішими.

Світло-блакитний

Це прохолодний і освіжальний відтінок чудово підходить дівчатам з блакитними або зеленими очима, а також світлим або русявим кольором волосся.

Ніжно-рожевий і кораловий

Це теплі і м’які відтінки, які надають обличчю природного рум’янцю без макіяжу. Вони ідеально пасують брюнеткам із карими очима.

Молочний

Це світлий і теплий відтінок, який освіжає будь-який образ. Він має чудовий вигляд на дівчатах із світлою або засмаглою шкірою, а також брюнетках, шатенках з карими очима. Він робить образ ніжним і природним.