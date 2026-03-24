Топ був дуже тісним: співачка Дуа Ліпа привернула увагу дивною сукнею
Світський захід, який відвідала зірка, відбувся в Італії.
Британська співачка Дуа Ліпа відвідала захід відомого ювелірного бренду Bvlgari, амбасадоркою якого вона є. Зірка одягла вишукану вечірню сукню з оксамиту, що мала рукави та розріз на спідниці.
Головними прикрасами сукні Дуа Ліпи було глибоке декольте, легке драпування та дуже глибоке декольте. На груди співачка одягла фіолетовий атласний топ зі складками, який був дуже тісним і буквально перетиснув її, тому це привертало увагу і не здавалось, що зірці у такому ансамблі дуже комфортно.
Це вбрання було від Balmain з колекції осінь-зима 2026 і для співачки пошите на замовлення. Також Ліпа доповнила сукню колготками, лакованими туфлями та розкішними коштовностями, зокрема кольє з діамантами та смарагдами.
Ця поява співачки у Італії відбулася після того як вона сяяла на післяоскарівській вечірці Vanity Fair Oscar Party у вишуканому вбранні від Schiaparelli з золотою торочкою.
Як можна помітити Ліпа дуже любить оксамит і часто обирає для появ на світських заходах. Як вважаєте, ці образи співачки вдалі?