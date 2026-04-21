У топі з мереживом і штанях у смужку: Ешлі Грем продемонструвала схудлу фігуру на прем’єрі фільму
38-річна американська модель plus-size в образі total black прийшла на кіноподію.
Ешлі Грем у стильному луку побувала на прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» у Нью-Йорку. Модель з’явилася у стрічці в епізодичній ролі, де вона грає саму себе на червоній доріжці.
Зірка була одягнена у все чорне від бренду Miss Claire Sullivan. На ній був цікавий топ з відкритими плечима, мереживом у зоні декольте, фатиновими рюшами внизу і двома довгими смужками. Верх Грем скомбінувала з широкими штанями в смужку і з кишенями та з туфлями-човниками. У цьому образі вона похизувалася схудлою фігурою.
Ешлі розпустила волосся, закинувши його назад, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт діамантовими сережками.
Нагадаємо, Ешлі Грем прийшла на післяоскарівську вечірку Vanity Fair Oscar у вечірній чорній сукні максі з асиметричним верхом і високим розрізом до стегна.