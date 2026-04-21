ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

У топі з мереживом і штанях у смужку: Ешлі Грем продемонструвала схудлу фігуру на прем’єрі фільму

38-річна американська модель plus-size в образі total black прийшла на кіноподію.

Автор публікації
Аліна Онопа
Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем у стильному луку побувала на прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» у Нью-Йорку. Модель з’явилася у стрічці в епізодичній ролі, де вона грає саму себе на червоній доріжці.

Зірка була одягнена у все чорне від бренду Miss Claire Sullivan. На ній був цікавий топ з відкритими плечима, мереживом у зоні декольте, фатиновими рюшами внизу і двома довгими смужками. Верх Грем скомбінувала з широкими штанями в смужку і з кишенями та з туфлями-човниками. У цьому образі вона похизувалася схудлою фігурою.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі розпустила волосся, закинувши його назад, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт діамантовими сережками.

Нагадаємо, Ешлі Грем прийшла на післяоскарівську вечірку Vanity Fair Oscar у вечірній чорній сукні максі з асиметричним верхом і високим розрізом до стегна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie