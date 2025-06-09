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- Шоу-бізнес
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Топлес біля басейну: Софія Вергара поділилася сміливим фото
Відома акторка похизувалась пишними формами на відпочинку.
52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара поділилася в Instagram сміливим фото — вона позувала топлес біля басейну.
Софія в самих лише стрингах зазнімкована на шезлонгу. Швидше за все, так вона рекламує сонцезахисний крем свого бренду косметики для догляду за шкірою. «Літо вже тут», — лаконічно підписала фото зірка.
Зазначимо, окрім кар’єри акторки та ведучої Софія — успішна бізнесвумен. Вона має свою лінію джинсового одягу для жінок, яка продається в Welmart, вона є співвласником бренду купальників і нижньої білизни, має бренд доглядової та декоративної косметики, а також акторка випускає парфумерію.
Раніше, нагадаємо, Софія Вергара у яскравому луку з’явилася на інтерв’ю у Джиммі Феллона. На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді. Головним акцентом у її образі було спокусливе декольте у формі серця, яке підкреслило її пишні груди. Лук вона доповнила атласними босоніжками на високих платформах і підборах у тон вбрання.