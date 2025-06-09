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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Топлес біля басейну: Софія Вергара поділилася сміливим фото

Відома акторка похизувалась пишними формами на відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара поділилася в Instagram сміливим фото — вона позувала топлес біля басейну.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія в самих лише стрингах зазнімкована на шезлонгу. Швидше за все, так вона рекламує сонцезахисний крем свого бренду косметики для догляду за шкірою. «Літо вже тут», — лаконічно підписала фото зірка.

Зазначимо, окрім кар’єри акторки та ведучої Софія — успішна бізнесвумен. Вона має свою лінію джинсового одягу для жінок, яка продається в Welmart, вона є співвласником бренду купальників і нижньої білизни, має бренд доглядової та декоративної косметики, а також акторка випускає парфумерію.

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара у яскравому луку з’явилася на інтерв’ю у Джиммі Феллона. На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді. Головним акцентом у її образі було спокусливе декольте у формі серця, яке підкреслило її пишні груди. Лук вона доповнила атласними босоніжками на високих платформах і підборах у тон вбрання.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Associated Press

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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