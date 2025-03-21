Топлес біля басейну: Кендалл Дженнер блиснула ідеальною фігурою

Відома модель поділилася серією відвертих фотографій.
29-річна американська модель та учасниця популярного реаліті-шоу – Кендал Дженнер – брала участь у нових фотозніманнях. Вона позувала біля басейну топлес. На моделі були лише темно-бронзові плавки.
Дівчина впевнено почувається перед камерою навіть під час таких відвертих зніманнь. Це й не дивно, адже вона розпочала свою модельну кар'єру у 14 років. А в 2017 році змістила Жизель Бундхен з першого місця в списку Forbes і стала найуспішнішою та найоплачуванішою моделлю у світі.
Секрет її стрункої фігури – у поєднанні правильного харчування, активного способу життя та регулярних тренувань. Вона віддає перевагу пілатесу, йозі та боксу, а під час силових тренувань приділяє увагу м'язам кора, ногам та сідницям. У раціоні Кендал багато білка, вона любить зелені смузі і намагається не вживати оброблені продукти.
Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер побувала на вечірці Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Уолліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.Вінтажною мереживною сукнею зі шлейфом з весняної колекції Mugler 1992 року модель підкреслила струнку фігуру.
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