Топлес біля басейну: Кендалл Дженнер блиснула ідеальною фігурою

29-річна американська модель та учасниця популярного реаліті-шоу – Кендал Дженнер – брала участь у нових фотозніманнях. Вона позувала біля басейну топлес. На моделі були лише темно-бронзові плавки.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

Дівчина впевнено почувається перед камерою навіть під час таких відвертих зніманнь. Це й не дивно, адже вона розпочала свою модельну кар'єру у 14 років. А в 2017 році змістила Жизель Бундхен з першого місця в списку Forbes і стала найуспішнішою та найоплачуванішою моделлю у світі.

instagram.com/kendalljenner

Секрет її стрункої фігури – у поєднанні правильного харчування, активного способу життя та регулярних тренувань. Вона віддає перевагу пілатесу, йозі та боксу, а під час силових тренувань приділяє увагу м'язам кора, ногам та сідницям. У раціоні Кендал багато білка, вона любить зелені смузі і намагається не вживати оброблені продукти.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер побувала на вечірці Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Уолліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.Вінтажною мереживною сукнею зі шлейфом з весняної колекції Mugler 1992 року модель підкреслила струнку фігуру.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

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