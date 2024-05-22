Топлес біля басейну: Кендалл Дженнер похизувалася стрункою фігурою

28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендал Дженнер – стала головною зіркою весняної промокампанії Calzedonia.

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Дівчина приміряла бікіні трав'яного відтінку і позувала у ньому біля басейну. На деяких кадрах авторства фотографа Кемерона Хамманда модель постає топлес, прикриваючи груди рукою.

До речі, нещодавно Кендал Дженнер святкувала 10-річчя своєї модельної кар'єри. На честь цього вона знялася на ювілейній фотосесії для Vogue.

"Пройшло 10 років з того часу, як я почала свій шлях у цій індустрії, і я відчуваю всі емоції, але найбільше - подяку. Я прийшла в цю сферу молодою, схвильованою, нетерплячою і до того ж невпевненою в тому, чим все це обернеться. Я побачила світ і зустріла так багато неймовірних людей. Моделінг змінив моє життя. Якби я могла повернутися і почати все спочатку, я зробила б це знову і просто обняла себе, 17-річну, і сказала їй, що все вийде!" – щиро зізналася Кендал.

Нагадаємо, раніше ми показували, як легко зробити зачіску, як у Кендал Дженнер.

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