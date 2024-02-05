Топлес біля басейну: топмодель Жозефін Скрівер відпочиває на островах у Карибському морі

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених на популярних серед селебріті островах у Карибському морі – Теркс та Кайкос. Туди вона вирушила на запрошення подруги – топмоделі Жасмін Тукс, якій 1 лютого виповнилося 33 роки і вона зібрала своїх друзів на пляжний відпочинок.

Жозефін Скрівер / Фото: Instagram Жозефін Скривер

На островах вони багато плавали, засмагали, каталися на скутерах і навіть займалися живописом. Жозефін показала, як засмагала топлес біля басейну, а в руках була книжка. "Щоб почитати далі?" — написала вона під фото фото.

Жозефін Скрівер / Фото: Instagram Жозефін Скривер

Нагадаємо, раніше модель Жозефін Скрівер показувала милі фото із чоловіком та 4-місячною донькою.

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