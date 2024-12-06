Топлес і у мінішортах: дівчина Венсана Касселя поділилася сміливим фото

Зараз модель перебуває в очікуванні свого первістка.

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – вже понад рік зустрічається із 57-річним актором Венсаном Касселем. Зараз дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини.

У своєму Instagram модель поділилася архівним знімком, зробленим ще до вагітності. Вона топлес позує на березі океану, на ній лише білі в'язані мінішорти.

instagram.com/narahbaptista

Нара зображена з короткою стрижкою – ходять чутки, що свої довгі кучері вона обрізала, щоб її не порівнювали з колишньою дружиною Венсана – моделлю Тіною Кунакі, яка славиться своїм кучерявим волоссям.

Зазначимо, Баптіста не приховує своє цікаве становище і часто постить свої "вагітні" фото в Мережі.

Для Нари це буде первісток, а Венсан уже є батьком трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а дочка Амазоні – модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

instagram.com/narahbaptista/

Раніше, нагадаємо, вагітна Нара Баптіста з оголеним животом станцювала перед камерою.

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