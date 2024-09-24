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Топлес і в червоних трусах: Кара Делевінь вийшла на подіум на Паризькому тижні моди

Топлес і в червоних трусах: Кара Делевінь вийшла на подіум на Паризькому тижні моди

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

32-річна британська модель відвідала модний показ у Парижі.

Кара Делевінь вийшла на подіум під час показу жіночого одягу весна-літо 2025 року "Le Défilé L'Oréal Paris — Walk Your Worth", який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Кара дефілювала подіумом топлес, у високих червоних трусах і довгому червоному плащі, а також взута в чорні замшеві босоніжки на величезній платформі. Делевінь знову стала білявкою, їй зробили виразний макіяж очей зі стрілками і підкреслили губи помадою.

Кара Делевінь / © Getty Images
Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Також на цьому модному заході з'явилася 51-річна модель Гайді Клум. Вона продефілювала подіумом у чорній латексній сукні, яка обтискала її форми.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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