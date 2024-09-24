Топлес і в червоних трусах: Кара Делевінь вийшла на подіум на Паризькому тижні моди

32-річна британська модель відвідала модний показ у Парижі.
Кара Делевінь вийшла на подіум під час показу жіночого одягу весна-літо 2025 року "Le Défilé L'Oréal Paris — Walk Your Worth", який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Кара дефілювала подіумом топлес, у високих червоних трусах і довгому червоному плащі, а також взута в чорні замшеві босоніжки на величезній платформі. Делевінь знову стала білявкою, їй зробили виразний макіяж очей зі стрілками і підкреслили губи помадою.
Також на цьому модному заході з'явилася 51-річна модель Гайді Клум. Вона продефілювала подіумом у чорній латексній сукні, яка обтискала її форми.
Читайте також:
- Підкреслила стрункі ноги: Кара Делевінь одягла на вечірку мінісукню з паєтками
- У корсеті та трусах з рюшами: Кара Делевінь у вбранні, що нагадав культовий образ Мадонни
- У мінісукні зі стразами та мереживом: Кара Делевінь продемонструвала стрункі ноги на івенті