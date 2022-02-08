Топлес і в капелюсі: Алессандра Амбросіо показала пляжний фотосет

40-річна бразильська модель знялася у фотосесії топлес на пляжі.

Алессандра Амбросіо нещодавно повернулася з відпустки, яку провела у рідній Бразилії. Там вона встигла не тільки весело провести час з друзями, але й зробити кілька кадрів для рекламного фотосету її бренду пляжного одягу Gal Floripa.

Це фото, де Амбросіо зазнімкована топлес на пляжі, теж було зроблено в рамках цієї фотосесії. На знімках модель зображена в білих плавках і капелюсі, та топлес. Руками зірка прикриває груди, позуючи обличчям до моря.

"Золоті вібрації", — пише у підписі під серією знімків модель.

Раніше модель показувала, як позувала у білому бікіні на цьому ж пляжі. Шанувальники написали моделі багато приємних слів та компліментів про те, який чудовий вигляд має мати двох дітей. У квітні, нагадаємо, Алессандра відсвяткує 41-річчя.

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