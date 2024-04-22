Топлес і в капелюсі від українського дизайнера: топмодель Алессандра Амбросіо позагорала біля басейну

Після активного проведення часу на відомому музичному фестивалі, зірка влаштувала собі невеликий відпочинок.

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – останній тиждень провела на музичному фестивалі Coachella, де щодня міняла вбрання та хизувалася ними в Instagram.

Після такого насиченого тижня модель влаштувала собі невеликий відпочинок. У своєму фотоблогу вона показала, як топлес і в одних стрингах засмагала біля басейну. Однак для фото Алессандра позувала і у жовто-рожевому бікіні, а також у жовтому капелюсі від Руслана Багінського.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала, як святкувала 43-річчя.

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