Топлес і в кепці: Наомі Кемпбелл знялася у стильній фотосесії

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл стала головною зіркою травневого випуску Harper's Bazaar France. На обкладинці глянцю зірка з'явилася у досить скромному образі – топі з принтом та джинсах.

В об'єктиві фотографа Каріма Садлі Наомі постала топлес. Вона позувала в лосинах та кепці, прикриваючи груди руками.

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А також у жакеті з широкими плечима, у боксерських шортах та кедах та у лосинах з баскою. Наомі має розкішний вигляд.

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Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл відвідала фотосесію в Лондоні, присвячену майбутній виставці "Наомі: в моді", присвяченій 40-річчю кар'єри моделі. Вона одягла сірий костюм від бренду Alexander McQueen з колекції прет-а-порте осінь-зима 2000. Вбрання складалося з подовженого жакету та вкорочених штанів, які вона поєднувала з чорною сорочкою та туфлями на підборах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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