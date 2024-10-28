Топлес і в короткій білявій перуці: Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото

Супермодель показала знімки зі старих фотосесій.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram серію архівних фото зі старих фотосесій.
"Повертаюся до деяких моїх улюблених знімків для невеликого натхнення на Геловін", — підписала знімки модель.
(гортайте фото вправо)
Вона позувала в ковбойському образі з капелюхом, в образі боксерки в компанії американського професійного боксера Шугара Рея Леонарда, в образі персонажа DC Comics — Чудо-жінки, та інших.
Особливу увагу прихильників зірки привернула фотографія, на якій Сінді знято топлес. На ній самі труси з рюшами, а оголені груди вона прикрила руками. На її голові коротка білява перука.
Зазначимо, селебріті вже почали святкувати Геловін та відвідувати тематичні вечірки. На одну з таких прийшла зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер – вона обрала костюм Трініті із "Матриці".
Читайте також:
- Плавала на яхті, готувала та збирала пазли: Сінді Кроуфорд показала, як провела літо
- У чорному топі та білих штанах: супермодель Сінді Кроуфорд підтримала збірну США на Олімпіаді-2024
- У рушник і з квіткою у волоссі: 58-річна Сінді Кроуфорд позувала без макіяжу
- Порівняла себе зараз і в 20 років: супермодель Сінді Кроуфорд показала, як змінилася за цей час