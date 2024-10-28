Топлес і в короткій білявій перуці: Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram серію архівних фото зі старих фотосесій.

"Повертаюся до деяких моїх улюблених знімків для невеликого натхнення на Геловін", — підписала знімки модель.

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Вона позувала в ковбойському образі з капелюхом, в образі боксерки в компанії американського професійного боксера Шугара Рея Леонарда, в образі персонажа DC Comics — Чудо-жінки, та інших.

Особливу увагу прихильників зірки привернула фотографія, на якій Сінді знято топлес. На ній самі труси з рюшами, а оголені груди вона прикрила руками. На її голові коротка білява перука.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, селебріті вже почали святкувати Геловін та відвідувати тематичні вечірки. На одну з таких прийшла зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер – вона обрала костюм Трініті із "Матриці".

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