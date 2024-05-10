Топлес і в мереживних стрингах: Емілі Ратаковскі похизувалася сексуальними сідницями

Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram знімки з її нещодавньої пікантної фотосесії авторства Morgan Maher. Локацією обрали ванну кімнату.

Перед об'єктивом фотокамери модель постала у білому халаті, без бюстгальтера і в блакитних мереживних стрингах. Оголені груди вона грайливо прикривала рукою.

Емілі Ратаковскі/Morgan Maher

Потім Ратаковскі повернулася спиною до фотокамери і продемонструвала свої пружні і сексуальні сідниці. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Емілі Ратаковскі/Morgan Maher

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі з'явилася у дуже сміливому вбранні на вечірці.

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