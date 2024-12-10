Топлес і в мінішортах: топмодель Стелла Максвел поділилася сміливими знімками

34-річна британська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Стелла Максвелл – приміряла новий образ від бренду Alo. Вона позувала у білому в'язаному комплекті, що складався з мінішортів та кардигану, який доповнила білим топом-бюстгальтером.

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Стелла любить сміливі знімки, тому на одному з фото позувала топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Цікаво, що модельна кар'єра дівчини почалася випадково: її помітили скаути агентства, коли вона мешкала у Новій Зеландії, де вивчала біоінженерію в університеті. А 2015 року модель стала офіційним "ангелом" Victoria's Secret, проте на недавнє камбек-шоу бренду її не покликали.

Раніше, нагадаємо, Стелла Максвелл відвідала гала-вечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. Вона підкреслила струнку фігуру сукнею в білизняному стилі. Свій лук модель доповнила чорними шкіряними рукавичками та чорними туфлями.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

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