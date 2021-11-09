Топлес і в новому бікіні: Кендіс Свейнпоул похизувалася знімками

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул поділилася ще кількома новими знімками своєї нової рекламної кампанії для бренду Tropic of C.

На нових двох фото Свейнпоул приміряє простий повсякденний аутфіт та чорний бікіні у поєднанні з широкими смугастими штанами. У Кендіс розпущене біляве волосся, до речі, модель знову перефарбувалася у світлий колір, хоча нещодавно демонструвала шанувальникам образ із темним волоссям.

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У минулій своїй публікації Кендіс хизувалася фотографіями, на яких позувала в чорному купальнику, сидячи на тлі великого дерева. А шанувальники не перестають захоплюватися розкішною фігурою манекенниці.

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