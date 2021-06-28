Топлес і в плавках: Ірина Шейк поділилася пікантним кадром

Манекенниця опублікувала досить відвертий знімок в своєму блогу в Instagram.

На фотографії Ірина Шейк позувала топлес і в плавках. Модель рекламує гірчичні босоніжки на підборах від бренду @tamaramellon. Для ефектності кадру перед камерою Шейк з'явилася в жовтих плавках і босоніжках, а груди прикрила руками. Укладання при цьому у неї було з ефектом мокрого волосся, а макіяж на обличчі був максимально натуральним.

Зазвичай ми бачимо Ірину Шейк під час прогулянок з донькою Леєю в Нью-Йорку. Кожного дня для такої прогулянки модель вибирає новий стильний лук. Іноді її образи мають трохи дивний вигляд, але найчастіше шанувальникам є що обговорити, дивлячись на черговий аутфіт знаменитості.

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також: У білій сорочці оверсайз і мінісукні: стильну Ірину Шейк сфотографували в Нью-Йорку

Ірина Шейк і Бредлі Купер на прогулянках з дочкою (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання