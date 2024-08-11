Топлес і в стрингах: супермодель Гайді Клум поділилася пікантним відео з відпустки

51-річна супермодель насолоджується відпочинком зі своїм коханим чоловіком та публікує в Instagram сонячні пляжні знімки.

Гайді Клум – вирушила у відпустку разом із чоловіком – 34-річним музикантом Томом Каулітцем, з яким вони відзначили п'яту річницю від дня весілля.

У своєму Instagram модель показала відео, на якому позує топлес, виходячи з води, а її чоловік іде ззаду та знімає, як блондинка вибирається на берег.

"Свобода. Тільки ти і я", – підписала ролик модель.

На супермоделі одягнені стринги, вона без купального ліфа, а на обличчі у неї сонцезахисні окуляри.

Декількома днями раніше Клум вже викладала ролик, де сяяла в ефектному і відвертому купальнику з леопардовим принтом.

"Час для пляжу ... не впевнена щодо цих ліній засмаги пізніше", — написала Клум під відео, маючи на увазі, напевно, те, що такий купальник з безліччю бретельок не дасть рівну засмагу.

Гайді Клум любить ділитися з підписниками свого блогу особистими фотографіями та відеороликами і завжди показує, як проводить літню відпустку.

Нагадаємо, раніше ми показували, як модель блиснула бюстом у мереживній білизні.

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