Топлес і в трусах Louis Vuitton: Алессандра Амбросіо знялася для глянцю

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою січневого номера журналу Vogue Brasil. Спецвипуск глянцю присвячений 50-річчю його бразильської редакції.

instagram.com/voguebrasil

Топмодель була сфотографована на узбережжі Сан-Паулу — на пляжі та в будинку, що належить архітектору Жуану Віланова Артігас. Стилісти підібрали для неї гарне вбрання з рафії, шовку та органзи із золотими великими прикрасами.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Автором фото стала Ніколь Гейнігер. "Це була одна з фотосесій, над якою мені найбільше сподобалося працювати. Я люблю фотографуватися на пляжі. Вічна відпустка — це мій образ життя, моя мантра", — зізналася Алессандра.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

На одному з фото модель позувала топлес — лише в одній золотій спідниці.

instagram.com/voguebrasil

А на галявині перед будинком Амбросіо поливала себе водою зі шланга.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Цікаво, що ця обкладинка Vogue Brasil стала дев'ятою в кар'єрі Амбросіо, а востаннє для цього журналу вона знімалася 7 років тому.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Раніше, нагадаємо, топмодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум у Парижі. Вона стала зіркою показу грецького бренду Celia Kritharioti, що презентував колекцію Haute Couture весна-літо 2025 року.

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