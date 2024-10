Топлес і з ефектною зачіскою: Дженніфер Лопес знялася у "дикій" фотосесії

55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – стала однією із зірок спеціального випуску журналу Interview, присвяченого його 55-річчю. Головним лейтмотивом знімання стали хижі принти та текстури.

instagram.com/interviewmag

На обкладинці зірка позує у тотал-луку від Dior з гепардовим принтом – жакеті та високих чоботях. Її образ доповнюють великі сережки Saint Laurent.

На одному зі знімків вона позує в бікіні з принтом "зебра" від Tom Ford і пітонових чоботях Balenciaga.

На особливу увагу заслуговує кадр, на якому Дженніфер знято топлес. На ній лише одні вінтажні труси від Dolce & Gabbana та болеро з рукавичками Norma Kamali, а на ногах – туфлі Balmain.

instagram.com/interviewmag

Нагадаємо, раніше красива Дженніфер Лопес у ніжному образі прийшла на вечірку The Road to the Golden Globes Party, яка відбулася у готелі Four Seasons Hotel Toronto у рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто. На ній була вільна асиметрична пудрова сукня від бренду Chloé, яка мала прозорий верх та багатошарові рюші на подолі. Вбрання Джен скомбінував з бежевими шкіряними високими чоботами та кремовим клатчем-футляром.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)