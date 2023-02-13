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Топлес і з масивними сережками: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі без бюстгальтера

Топлес і з масивними сережками: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі без бюстгальтера

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1975
Час на прочитання
1 хв
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Топлес і з масивними сережками: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі без бюстгальтера

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей показала фоловерам пікантну світлину з фотосету.

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – потішила підписників в Instagram новим знімком із фотосесії на пляжі.

Цього разу Варлей постала перед камерою в профіль топлес. Оголені груди вона прикривала рукою. Волосся Віка розпустила на спину. У вухах у неї були масивні золоті сережки.

Вікторія Варлей/photo_milaaa / ©
Вікторія Варлей/photo_milaaa

Вона одним пальцем тримала підбородок і дивилися вдалечінь.

"У світле майбутнє", - підписала акторка фото.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк" – Аліна Єршова – показала знімки з відпочинку у Дубаї. Вона позувала у чорному купальнику біля басейну.

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Дата публікації
Перегляди
1975
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