Топлес на ліжку: Алессандра Амбросіо влаштувала фотосесію в номері готелю

Як і більшість інших моделей, останній тиждень 42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — провела в Парижі, де проходив Тиждень моди. Зірка встигла з'явитися у якості гостя на показі Balmain, який презентував колекцію ready-to-wear осінь-зима 2024-2025. На ній був оригінальний білий комплект від бренду, який складався з твідового жилета та мініспідниці.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

А також вийшла на подіум як манекенниця на показі Elie Saab в розкішній довгій сукні, розшиті камінням і паєтками.

У перервах між показами Але відпочивала і влаштовувала імпровізовані фотосети в номерах готелю.

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У своєму Instagram Амбросіо опублікувала серію досить сміливих знімків. На чорно-білих кадрах модель позує топлес — лише в одних трусах або накинувши зверху сорочку.

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою у бікіні. Вона випустила свою колекцію купальників у колаборації із брендом PatBO і сама стала обличчям промокампанії.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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