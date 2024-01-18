Топлес на ліжку: кохана Леонардо Ді Капріо поділилася сміливими фотографіями

25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – топлес позувала на ліжку. На іншому фото дівчина постає в білій асиметричній сукні з мереживними вставками.

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Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.

49-річний актор офіційно не підтвердив стосунки з італійкою, але їх часто ловили разом папараці. Наразі Ді Капріо зайнятий промокампанією фільму "Вбивці квіткової повні", в якому він зіграв одну з головних ролей.

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