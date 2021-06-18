Топлес на пляжі: Гайді Клум опублікувала ніжне фото з чоловіком

Німецька супермодель дуже любить хизуватися своєю фігурою.

1 червня Гайді Клум відсвяткувала 48-річчя. Але цифра в паспорті зовсім не заважає моделі з'являтися перед камерою у відвертих луках, в бікіні і навіть без нього.

Манекенниця дуже любить фотографуватися топлес. В її Instagram можна побачити безліч таких кадрів. Буквально вчора зірка опублікувала нове фото, зроблене на пляжі. Гайді сфотографувалася разом з чоловіком Томом Каулитцем. Він був в шортах, а вона в чорних плавках із зав'язками з боків, а пишні груди прикривала рукою. Волосся у моделі було розпущене і вона мала максимально розслаблений вигляд.

Гайді Клум і Том Каулітц / Instagram Гайді Клум

Підписувати цей пляжний знімок Гайді Клум ніяк не стала, лише залишила в підпису серце. Модель і її чоловік ніколи не приховували почуттів одне до одного і славляться любов'ю до публікацій відвертого і місцями романтичного характеру.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

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