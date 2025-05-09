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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Топлес та в бікіні: топмодель Кендіс Свейнпоул в об’єктиві української фотографині

Дівчина знялася у рекламі колаборації свого бренду із всесвітньо відомою маркою.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

36-річна південноафриканська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — засновниця бренду купальників та пляжного одягу Tropic Of C. Нещодавно він оголосив про свою співпрацю з брендом Victoria’s Secret. Обличчями нової колаборації стали сама Свейнпоул та ще одна топмодель, пуерториканка Джоан Смоллс.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Локацією для знімань став пляж на Багамах. Дівчата приміряли новинки купальників — вони позували у золотих бікіні, купальниках з анімалістичним принтом та купальниках з великими ланцюгами.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Автором фото стала українська фотографиня — Юлія Горбаченко.

На одному з фото Кендіс позувала топлес, прикриваючи голі груди рукою. Фігура моделі має приголомшливий вигляд.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Зазначимо, це не вперше Юлія Горбаченка знімає на камеру світових зірок. Раніше перед її об’єктивом позувала Кендалл Дженнер у червоному бікіні.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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