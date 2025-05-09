Топлес та в бікіні: топмодель Кендіс Свейнпоул в об’єктиві української фотографині

Кендіс Свейнпоул

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36-річна південноафриканська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — засновниця бренду купальників та пляжного одягу Tropic Of C. Нещодавно він оголосив про свою співпрацю з брендом Victoria’s Secret. Обличчями нової колаборації стали сама Свейнпоул та ще одна топмодель, пуерториканка Джоан Смоллс.

Локацією для знімань став пляж на Багамах. Дівчата приміряли новинки купальників — вони позували у золотих бікіні, купальниках з анімалістичним принтом та купальниках з великими ланцюгами.

Автором фото стала українська фотографиня — Юлія Горбаченко.

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На одному з фото Кендіс позувала топлес, прикриваючи голі груди рукою. Фігура моделі має приголомшливий вигляд.

Зазначимо, це не вперше Юлія Горбаченка знімає на камеру світових зірок. Раніше перед її об’єктивом позувала Кендалл Дженнер у червоному бікіні.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press