Топлес у майстерні: 66-річна Шерон Стоун зайнялася живописом

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – поділилася у своєму Instagram сміливим знімком, зробленим у її майстерні, де вона займається живописом.

Стоун позує в одних блакитних плавках біля картини. А правою рукою в рукавичці вона наносить мазки на полотно. "Іноді мені просто потрібно перейти від басейну до живопису", — написала Шерон під знімком.

Якось актриса вже показувала, як створює картину за допомогою балончиків із фарбою. Тоді вона позувала перед полотном із респіратором на обличчі.

Вперше Шерон почала малювати під час пандемії Covid-19, але це заняття її так захопило, що у березні 2023 року у Лос-Анджелесі відбулася перша виставка її картин, що отримала назву SHEDDING.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показала свого старшого сина – 23-річного Роана Джозефа.

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