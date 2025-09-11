Нара Баптіста

Реклама

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста знялася в новій фотосесії, в якій приміряла новий образ. Вона випрямила своє кучеряве волосся і підстригла його під каре.

На фото Нара була зображена в чорній довгій сукні з глибоким V-подібним вирізом, із золотими браслетами і моносережкою, а також із сигаретою в руках.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Також модель позувала в одній лише короткій спідниці з рюшем і в лакових босоніжках на підборах і платформі від Prada. Оголені груди дівчина прикрила рукою і позувала спиною до камери.

Реклама

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара Баптіста стала мамою вперше. Батько дитини — 58-річний актор Венсана Кассель, з яким вона почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, найімовірніше, це трапилося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є дім у Ріо-де-Жанейро, і він вільно розмовляє португальською.

Спільного сина Нара і Кассель назвали Каетано, він для актора став четвертою дитиною. Доньок Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.