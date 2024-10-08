Топлес у сауні: топмодель Кендіс Свейнпоул поділилася відвертими фотографіями

Зірка порадувала фоловерів сміливими знімками.
35-річна південноафриканська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул — опублікувала у своєму Instagram серію відвертих фотографій, зроблених у сауні.
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Спочатку дівчина позувала у купальнику в ретро-стилі від свого бренду Tropic Of C, а потім зняла його та позувала топлес, прикривши груди руками.
Кендіс почала з'являтися в соцмережах і виходити у світ. Пов'язано це все з тим, що вже 15 жовтня у Нью-Йорку відбудеться довгоочікуване шоу Victoria's Secret та "ангели" бренду вийдуть на подіум у спідній білизні та з традиційними крилами. Серед них буде і Свейнпоул. Тому вона почала все частіше займатися в спортзалі і навіть показала одне зі своїх останніх тренувань.
Нагадаємо, раніше ефектна Кендіс Свейнпоул приїхала на фешншоу. Вона відвідала показ колекції Balmain Весна/Літо 2025 року. Модель була в червоній максісукні з високою горловиною і поєднувала його із взуттям на високій платформі. В руках у Свейнпоула була сумка Balmain у вигляді парфуму, волосся модель зібрала в тугий високий хвіст, зробила гарний макіяж очей і підкреслила губи.
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