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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Адріана Ліма показала, як вболіває за збірну Бразилії на ЧС-2026

11 червня розпочався Чемпіонат світу з футболу — 2026, і багато знаменитостей висловили підтримку своїм збірним.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Associated Press

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма не стала винятком. У своєму Instagram вона показала, як збирається вболівати за збірну своєї рідної країни найближчим часом.

Модель позувала у футболці збірної Бразилії з футболу. «Відтепер це моя уніформа», — підписала Ліма під фото.

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма вболіває за збірну Бразилії на чемпіонаті світу / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма вболіває за збірну Бразилії на чемпіонаті світу / © Instagram Адріани Ліми

У таких самих футболках були сфотографовані її чоловік Андре Леммерс та їхній спільний син Саєн.

Адріана Ліма з сином і чоловіком / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма з сином і чоловіком / © Instagram Адріани Ліми

Зазначимо, що Адріана тісно пов’язана зі світом футболу як через свою офіційну роботу, так і через особисті захоплення. З 2023 року Ліма офіційно обіймає посаду першого глобального посла FIFA серед уболівальників. Вона бере участь у просуванні великих футбольних турнірів, розвиває глобальні фанатські ініціативи по всьому світу, а також вручає нагороди на офіційних церемоніях.

Нагадаємо, що раніше супермодель Клаудія Шиффер відвідала футбольний матч. Зірка відвідала матч Прем’єр-ліги, який відбувся в Лондоні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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