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Топмодель Адріана Ліма показала, як вболіває за збірну Бразилії на ЧС-2026
11 червня розпочався Чемпіонат світу з футболу — 2026, і багато знаменитостей висловили підтримку своїм збірним.
44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма не стала винятком. У своєму Instagram вона показала, як збирається вболівати за збірну своєї рідної країни найближчим часом.
Модель позувала у футболці збірної Бразилії з футболу. «Відтепер це моя уніформа», — підписала Ліма під фото.
У таких самих футболках були сфотографовані її чоловік Андре Леммерс та їхній спільний син Саєн.
Зазначимо, що Адріана тісно пов’язана зі світом футболу як через свою офіційну роботу, так і через особисті захоплення. З 2023 року Ліма офіційно обіймає посаду першого глобального посла FIFA серед уболівальників. Вона бере участь у просуванні великих футбольних турнірів, розвиває глобальні фанатські ініціативи по всьому світу, а також вручає нагороди на офіційних церемоніях.
Нагадаємо, що раніше супермодель Клаудія Шиффер відвідала футбольний матч. Зірка відвідала матч Прем’єр-ліги, який відбувся в Лондоні.