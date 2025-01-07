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Топмодель Адріана Ліма показала своє перше фото на паспорт, зроблене майже 30 років тому

Топмодель Адріана Ліма показала своє перше фото на паспорт, зроблене майже 30 років тому

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Зазвичай багато хто не задоволений своїм фото в паспорті, однак у моделей все навпаки.

43-річна бразильська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма у своєму Instagram поділилася цікавим архівним знімком. Це її перша фотографія для паспорта, зроблена майже 30 років тому – тоді їй було 15.

instagram.com/adrianalima / ©
instagram.com/adrianalima

Схоже, знімок настільки подобається Лімі, що вона вставила його в рамку. "Певно, це фото перенесло мене в інші місця... 1996-го", — написала Адріана.

Цікаво, що шлях Адріани до модельного бізнесу почався випадково. Вона супроводжувала подругу на конкурс краси, де сама також взяла участь та перемогла. У 15 років вона посіла перше місце на конкурсі "Супермодель Бразилії", а потім потрапила до фіналу конкурсу "Супермодель світу", після чого вона переїхала до Нью-Йорка, де підписала свій перший контракт із модельним агентством. 1999-го вона стала обличчям Victoria's Secret, що принесло їй світову славу.

Адріана Ліма / © Getty Images
Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, бразилійка Адріана Ліма вийшла заміж. Її чоловіком став 43-річний кінопродюсер Андре Леммерс, з яким вона у відносинах з 2021 року, а 22 серпня 2022-го у пари народився син Сайан. У своєму Instagram вона показала знімок, на якому кохані тримаються за руки. На пальці моделі красується обручка з дуже великим каменем. "Офіційно місіс Ліма Леммерс, вона ж Лімерс", – написала модель.

instagram.com/adrianalima / ©
instagram.com/adrianalima

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