- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Топмодель Адріана Ліма сяяла в Каннах зі 129-каратним смарагдом на шиї
Зірка продемонструвала ефектний образ на Каннському кінофестивалі.
44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма відвідала прем’єру французької драми Garance. На червону доріжку кінофестивалю зірка вийшла в ефектному образі.
Вона була одягнена в чорну сукню-бюст’є від Nicholas Oakwell Couture. За словами дизайнера, вона була натхнена Волліс Сімпсон — тією самою жінкою, заради якої відрікся від британського престолу король Едуард VIII, а також спадщиною Waldorf Towers, де колись проживали герцог і герцогиня Віндзорські.
Образ Ліма доповнила чорними туфлями-човниками і прикрасами Chopard High Jewellery, що включають розкішне кольє з 129-каратним смарагдом у центрі.
Волосся Адріани було зібране в тугий низький пучок, а в макіяжі акцент зроблено на червону помаду.
Раніше, нагадаємо, топмодель Адріана Ліма зі своїми доньками знялася для білизняного бренду.