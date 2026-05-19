Топмодель Адріана Ліма сяяла в Каннах зі 129-каратним смарагдом на шиї

Адріана Ліма / © Associated Press

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма відвідала прем’єру французької драми Garance. На червону доріжку кінофестивалю зірка вийшла в ефектному образі.

Вона була одягнена в чорну сукню-бюст’є від Nicholas Oakwell Couture. За словами дизайнера, вона була натхнена Волліс Сімпсон — тією самою жінкою, заради якої відрікся від британського престолу король Едуард VIII, а також спадщиною Waldorf Towers, де колись проживали герцог і герцогиня Віндзорські.

Образ Ліма доповнила чорними туфлями-човниками і прикрасами Chopard High Jewellery, що включають розкішне кольє з 129-каратним смарагдом у центрі.

Волосся Адріани було зібране в тугий низький пучок, а в макіяжі акцент зроблено на червону помаду.

Раніше, нагадаємо, топмодель Адріана Ліма зі своїми доньками знялася для білизняного бренду.

