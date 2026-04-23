Топмодель Адріана Ліма спекла для чоловіка бразильський торт і похизувалась результатом у Мережі

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма продемонструвала у своєму Instagram торт, який спекла сама. Це традиційний бразильський шоколадний десерт «Брігадейру», основними інгредієнтами якого є згущене молоко, какао-порошок і вершкове масло, а прикрашають його зверху шоколадною кондитерською посипкою.

«Торт Брігадейру для чоловіка», — підписала Ліма знімок, на якому позує на своїй кухні з формою з тортом у руках. Нагадаємо, вона одружена з кінопродюсером Андре Леммерсом, від якого 29 серпня 2022-го народила сина Саєна. Також Адріана виховує двох доньок від колишнього чоловіка Марка Ярича — 15-річну Валентину і 12-річну Сієну.

Не знаємо, чи куштувала сама топмодель цей десерт, адже вона зараз стежить за харчуванням і багато часу приділяє спорту: вона тренується 5-6 разів на тиждень і робить ставку на високоінтенсивні тренування, включно з кардіо і силовими навантаженнями. Незважаючи на це, навколо зовнішності Ліми періодично виникають обговорення. Деякі її хейтери висували припущення, що модель могла вдаватися до ліпосакції — пластичної процедури, спрямованої на корекцію контурів тіла завдяки видаленню жирових відкладень. Однак сама Адріана неодноразово підкреслювала, що її форма — результат дисципліни, регулярних тренувань та збалансованого способу життя.

