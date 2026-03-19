Топмодель Адріана Ліма в топі та мінішортах позувала на велотренажері

44-річна бразильська топмодель Адріана Ліма стала однією з зірок нової спортивної лінійки Victoria’s Secret. Для промокампанії вона приміряла спортивні комплекти з лосинами та короткими шортами.

Бразилійка позувала на ретро-велотренажері та з гантелями в руках. Один зі знімків модель підписала мотивувальною фразою: «Тренуйся, як янгол», що відсилає до її багаторічного статусу одного з найвпізнаваніших «янголів» бренду.

Шанувальники в коментарях під публікаціями вкотре зазначили, що Адріана має приголомшливий вигляд і зберігає чудову фізичну форму. Сама модель неодноразово розповідала, що приділяє спорту велику увагу: вона тренується 5–6 разів на тиждень і робить ставку на високоінтенсивні тренування, включно з кардіо та силовими навантаженнями. Такий режим допомагає їй підтримувати тонус і витривалість, особливо в періоди активних знімань.

Однак навколо зовнішності Ліми періодично виникають обговорення. Деякі її гейтери висували припущення про те, що модель могла вдаватися до ліпосакції — пластичної процедури, спрямованої на корекцію контурів тіла завдяки видаленню жирових відкладень. Однак сама Адріана неодноразово наголошувала, що її форма — результат дисципліни, регулярних тренувань і збалансованого способу життя.

