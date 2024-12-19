Топмодель Адріана Ліма вийшла заміж і показала заручальну каблучку з величезним каменем

43-річна бразильська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вийшла заміж за свого бойфренда – 43-річного кінопродюсера Андре Леммерса, з яким вона перебувала у стосунках з 2021 року, а 22 серпня 2022-го у пари народився син Сайан.

Адріана Ліма та Андре Леммерс / Фото: Getty Images

У своєму Instagram вона показала знімок, на якому кохані тримаються за руки. На пальці моделі красується обручка з дуже великим каменем. "Офіційно місіс Ліма Леммерс, вона ж Лімерс", — написала Адріана.

instagram.com/adrianalima

Зазначимо, Ліма виховує також двох доньок від першого шлюбу із сербським баскетболістом Марко Яричем – 15-річну Валентину та 12-річну Сієнну. Модель оголосила про розлучення зі спортсменом у 2014 році, а розлучення було завершено у 2016-му.

Раніше, нагадаємо, бразильська супермодель Адріана Ліма взяла участь у камбек-шоу Victoria's Secret. На її повернення як легендарного "ангела" на подіум чекали всі шанувальники популярного бренду білизни. Це було перше шоу з 2018 року, на якому знову на подіумі з'явилися й інші знамениті моделі: Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус, Жозефін Скрівер та ін. Дівчата знову розправили свої "ангельські" крила, одягнувшись у сексуальні комплекти білизни.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

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