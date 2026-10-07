Топмодель Алессандра Амбросіо позувала топлес у морі

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася зі своїми шанувальниками сміливими знімками з відпочинку. Супермодель опублікувала в Instagram фотографії, зроблені під час купання в морі.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На знімках модель топлес позує прямо у воді, прикриваючи груди руками. На ній лише чорні плавки від бікіні.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра супроводила публікацію коротким підписом: «Донька сонця, любителька моря». Шанувальники, як завжди, не залишили знімки без уваги й засипали модель компліментами.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо у красивій м’ятній сукні прийшла на весілля своєї сестри.

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