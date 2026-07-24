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- Шоу-бізнес
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Топмодель Алессандра Амбросіо блиснула сідницями біля водоспаду
Зірка вирушила на прогулянку зі своїм коханим.
45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо воліє проводити вільний час не тільки на пляжі, а й на природі. У своєму Instagram зірка поділилася серією знімків з походу мальовничою лісистою місцевістю.
Моделі склав компанію її бойфренд — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер. Пара вирушила в пішу подорож лісовими стежками, насолоджуючись зеленими пейзажами, свіжим повітрям і красивими краєвидами.
Однією з головних визначних пам’яток маршруту став мальовничий водоспад. Добравшись до нього, Алессандра вирішила влаштувати невелику фотосесію. Модель позувала в купальнику на тлі каскадів води та скель, продемонструвавши свою струнку фігуру та чудову фізичну форму.
Зазначимо, що Алессандра Амбросіо та Бак Палмер перебувають у стосунках уже декілька років. Вони часто подорожують разом і регулярно публікують спільні фотографії в соціальних мережах. Відомо, що дизайнер також чудово ладнає з дітьми моделі від попередніх стосунків, а саму пару нерідко можна побачити на сімейних прогулянках, вечерях та відпочинку в різних куточках світу.
Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026.