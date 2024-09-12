Топмодель Алессандра Амбросіо у мініспідниці сходила на чемпіонат з тенісу

Зірка не змогла пропустити велику спортивну подію.
Минулими вихідними в Нью-Йорку завершився Відкритий чемпіонат США з тенісу — US Open 2024, який відвідали багато знаменитостей. Серед них була і 43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо.
Для такого заходу вона обрала стильний лук, який складавя із в'язаної білої кофти з короткими рукавами та блакитної мініспідниці. Свій образ модель доповнила маленькою білою сумкою Chanel та білими босоніжками на платформі. Вона випромила волосся і зробила природний макіяж у теплих відтінках.
Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги Алессандри.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо демонструвала сміливий лук, в якому вона з'явилася на показі Off-White, що пройшов у Нью-Йорку.
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