Топмодель Алессандра Амбросіо у строкатому бікіні відпочиває на Гаваях

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — вирушила у відпустку з дітьми на Гаваї. Яскравими фото з островів вона поділилася у своєму Instagram.

Але позувала в строкатому бікіні і в солом'яному крислатому капелюсі на березі Тихого океану.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

А також зі своєю 15-річною дочкою Анею. Вони мають вигляд як подружки.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Схоже, Амбросіо взяла кілька купальників – на кожен день відпустки.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася новим татуюванням. Своє перше тату зірка зробила ще дуже давно — на попереку, але його рідко показує, тому що воно знаходиться нижче лінії спідньої білизни. Там намальований місяць, на якому сидить кішка, а на її хвості гойдається зірка. Друге ж татуювання – теж у непомітному місці.

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