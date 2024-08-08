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Топмодель Алессандра Амбросіо у строкатому бікіні відпочиває на Гаваях

Топмодель Алессандра Амбросіо у строкатому бікіні відпочиває на Гаваях

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Зірка полетіла на відпочинок із дітьми.

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — вирушила у відпустку з дітьми на Гаваї. Яскравими фото з островів вона поділилася у своєму Instagram.

Але позувала в строкатому бікіні і в солом'яному крислатому капелюсі на березі Тихого океану.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо
© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

А також зі своєю 15-річною дочкою Анею. Вони мають вигляд як подружки.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо
© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Схоже, Амбросіо взяла кілька купальників – на кожен день відпустки.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася новим татуюванням. Своє перше тату зірка зробила ще дуже давно — на попереку, але його рідко показує, тому що воно знаходиться нижче лінії спідньої білизни. Там намальований місяць, на якому сидить кішка, а на її хвості гойдається зірка. Друге ж татуювання – теж у непомітному місці.

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