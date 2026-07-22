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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Алессандра Амбросіо у стильному купальнику позувала на яхті

Зірка продемонструвала свою підтягнуту фігуру під час відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо— поділилася новими знімками з відпочинку на Лазурному березі Франції.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Цього разу зірка влаштувала ефектну фотосесію на борту розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сен-Тропе. Перед камерою Амбросіо позувала у стильному чорному суцільному купальнику з білою окантовкою та поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Модель доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та лаконічними прикрасами. Фоном для знімків стали мальовничі краєвиди Середземного моря та узбережжя французького курорту.

Алессандра впевнено позувала на палубі яхти, насолоджуючись сонячною погодою та морськими краєвидами.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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