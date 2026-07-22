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- Шоу-бізнес
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Топмодель Алессандра Амбросіо у стильному купальнику позувала на яхті
Зірка продемонструвала свою підтягнуту фігуру під час відпочинку.
45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо— поділилася новими знімками з відпочинку на Лазурному березі Франції.
Цього разу зірка влаштувала ефектну фотосесію на борту розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сен-Тропе. Перед камерою Амбросіо позувала у стильному чорному суцільному купальнику з білою окантовкою та поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.
Модель доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та лаконічними прикрасами. Фоном для знімків стали мальовничі краєвиди Середземного моря та узбережжя французького курорту.
Алессандра впевнено позувала на палубі яхти, насолоджуючись сонячною погодою та морськими краєвидами.
Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026.