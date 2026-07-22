Топмодель Алессандра Амбросіо у стильному купальнику позувала на яхті

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо— поділилася новими знімками з відпочинку на Лазурному березі Франції.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Цього разу зірка влаштувала ефектну фотосесію на борту розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сен-Тропе. Перед камерою Амбросіо позувала у стильному чорному суцільному купальнику з білою окантовкою та поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Модель доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та лаконічними прикрасами. Фоном для знімків стали мальовничі краєвиди Середземного моря та узбережжя французького курорту.

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Алессандра впевнено позувала на палубі яхти, насолоджуючись сонячною погодою та морськими краєвидами.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026.

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