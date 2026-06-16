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Топмодель Алессандра Амбросіо в бікіні підтримала збірну Бразилії на чемпіонаті світу
11 червня розпочався Чемпіонат світу з футболу-2026, і багато знаменитостей висловили підтримку своїм збірним.
45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо— поділилася у своєму Instagram серією фотографій, на яких вона зображена в ефектному бікіні у кольорах прапора Бразилії. Так вона підтримала рідну збірну на чемпіонаті світу.
У руках модель також тримала прапор країни. «Вперед, Бразилія», — написала вона під знімками.
Алессандра Амбросіо — давня прихильниця футболу, яка регулярно вболіває за національну збірну Бразилії, відвідуючи важливі матчі та великі турніри. Модель не приховує своєї любові до цього виду спорту і нерідко з’являється на трибунах у компанії друзів та родини.
Крім того, Амбросіо неодноразово брала участь у спортивних фотосесіях для глянцевих журналів та рекламних кампаній, присвячених футболу. Завдяки своїй яскравій зовнішності та щирому інтересу до гри вона давно стала однією з найвідоміших зіркових уболівальниць Бразилії.
Нагадаємо, що раніше свою підтримку збірній Бразилії висловила інша топмодель Ізабель Гулар.