Топмодель Алессандра Амбросіо в бікіні підтримала збірну Бразилії на чемпіонаті світу

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо— поділилася у своєму Instagram серією фотографій, на яких вона зображена в ефектному бікіні у кольорах прапора Бразилії. Так вона підтримала рідну збірну на чемпіонаті світу.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

У руках модель також тримала прапор країни. «Вперед, Бразилія», — написала вона під знімками.

Алессандра Амбросіо — давня прихильниця футболу, яка регулярно вболіває за національну збірну Бразилії, відвідуючи важливі матчі та великі турніри. Модель не приховує своєї любові до цього виду спорту і нерідко з’являється на трибунах у компанії друзів та родини.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Крім того, Амбросіо неодноразово брала участь у спортивних фотосесіях для глянцевих журналів та рекламних кампаній, присвячених футболу. Завдяки своїй яскравій зовнішності та щирому інтересу до гри вона давно стала однією з найвідоміших зіркових уболівальниць Бразилії.

Нагадаємо, що раніше свою підтримку збірній Бразилії висловила інша топмодель Ізабель Гулар.

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