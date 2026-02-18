ТСН у соціальних мережах

Топмодель Алессандра Амбросіо в яскравому костюмі з пір’ям і камінням запалила на карнавалі в Бразилії

Зірка не могла пропустити таку гучну подію у себе на батьківщині.

Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

13 лютого в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, стартував традиційний карнавал. Цього року він триватиме до 21 лютого в усій країні, і в ньому може взяти участь кожен охочий.

44-річна бразильська топмодель таі «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо не змогла пропустити такий легендарний захід. Свій яскравий карнавальний костюм вона показала у своєму Instagram.

Вона одягла прозоре боді та високий головний убір, розшиті камінням і кристалами різних кольорів, а за її спиною були величезні зелено-фіолетові крила.

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

Святковий образ Алессандри доповнювали прозорі босоніжки зі сріблястими застібками і макіяж у зелених відтінках. На лоб модель наклеїла кристали в тон вбранню. Амбросіо мала дуже яскравий вигляд.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Також модель встигла переодягнутися в інший сміливий образ, що складався з топа з ниток зі стразами і спідниці-бахроми.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо в яскравій водолазці та обтислій спідниці сходила на вечірку. Дівчина відвідала світський захід у Катарі.

