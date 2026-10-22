Топмодель Алессандра Амбросіо в латексній мінісукні показала, як їла піцу після шоу Victoria’s Secret

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна Алессандра Амбросіо показала, як провела час після грандіозного шоу Victoria’s Secret 2026. Супермодель вирушила на афтепаті.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Для вечірки Амбросіо обрала обтислу сукню з глянцевого червоного латексу, яка підкреслювала її фігуру та довгі ноги. Образ модель доповнила туфлями на високих підборах, тонким кольє та сережками, а також макіяжем з акцентом на очах.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Підготовка до шоу Victoria’s Secret вимагала від моделі чимало зусиль. Напередодні показу Амбросіо активно тренувалася, щоб бути у чудовій фізичній формі та впевнено почуватися на подіумі. Тому після шоу вона дозволила собі розслабитися й насолодитися улюбленою їжею. Кадри з піцою стали кумедним контрастом до суворої підготовки та гламурної атмосфери модної події.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо взяла участь у Victoria’s Secret Fashion Show, і цей виступ став для зірки ювілейним, адже це був її 20-й вихід на подіум цього відомого бренду нижньої білизни.

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