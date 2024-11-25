Топмодель Алессандра Амбросіо в монокіні позувала на березі океану

Дівчина знялася у рекламі бразильського бренду.
43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою промокампанії бренду купальників. У фотосесії вона позувала на березі океану у променях ранкового сонця.
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Але приміряла монокіні кольори охри із жатої тканини, а поверх купальника накинула строкатий кардиган. Свій пляжний образ топмодель доповнила золотими аксесуарами – браслетами, сережками та кольє.
Модель має приголомшливий вигляд, підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатес, а також обожнює грати в пляжний волейбол — під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об'єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів та білкових продуктів.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо вийшла на подіум під час камбек-шоу Victoria's Secret у просто карколомному образі – чорному мереживному боді, яке поєднувалося із сітчастою спідницею та босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами. Невід'ємною частиною образу стали гламурні крила.
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