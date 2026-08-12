ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Топмодель Алессандра Амбросіо виходить заміж — фото з заручин

Коханий влаштував зірці романтичну прогулянку, під час якої зробив їй пропозицію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Алессандра Амбросіо та Бак Палмер

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо та її хлопець — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер — перебувають у стосунках уже декілька років. Вони часто подорожують разом і регулярно діляться спільними фотографіями в соціальних мережах. Відомо, що дизайнер також чудово ладнає з дітьми моделі від попередніх стосунків, а саму пару нерідко можна побачити на сімейних прогулянках, вечерях та відпочинку в різних куточках світу.

Так, під час однієї з їхніх численних подорожей Бак зробив своїй коханій пропозицію. Як це відбувалося, вона показала у своєму Instagram.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Під час прогулянки вони вийшли до берега океану, де на піску вже було викладено серце з квітів. Палмер став на одне коліно й запропонував Амбросіо стати його дружиною.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

«Я б обрала тебе в цьому житті й у кожному іншому. Відтепер і навіки, коханий мій», — написала новоспечена наречена.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, що Алессандра Амбросіо жодного разу не була в офіційному шлюбі, проте у неї були тривалі серйозні стосунки та заручини. Найтривалішим союзом у її житті стали стосунки з американським бізнесменом Джеймі Мазуром. Пара жила у цивільному шлюбі й заручилася у 2008 році, але до офіційного весілля справа так і не дійшла. У них народилося двоє дітей.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie