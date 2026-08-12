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- Шоу-бізнес
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Топмодель Алессандра Амбросіо виходить заміж — фото з заручин
Коханий влаштував зірці романтичну прогулянку, під час якої зробив їй пропозицію.
45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо та її хлопець — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер — перебувають у стосунках уже декілька років. Вони часто подорожують разом і регулярно діляться спільними фотографіями в соціальних мережах. Відомо, що дизайнер також чудово ладнає з дітьми моделі від попередніх стосунків, а саму пару нерідко можна побачити на сімейних прогулянках, вечерях та відпочинку в різних куточках світу.
Так, під час однієї з їхніх численних подорожей Бак зробив своїй коханій пропозицію. Як це відбувалося, вона показала у своєму Instagram.
Під час прогулянки вони вийшли до берега океану, де на піску вже було викладено серце з квітів. Палмер став на одне коліно й запропонував Амбросіо стати його дружиною.
«Я б обрала тебе в цьому житті й у кожному іншому. Відтепер і навіки, коханий мій», — написала новоспечена наречена.
Зазначимо, що Алессандра Амбросіо жодного разу не була в офіційному шлюбі, проте у неї були тривалі серйозні стосунки та заручини. Найтривалішим союзом у її житті стали стосунки з американським бізнесменом Джеймі Мазуром. Пара жила у цивільному шлюбі й заручилася у 2008 році, але до офіційного весілля справа так і не дійшла. У них народилося двоє дітей.
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