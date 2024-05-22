Топмодель Бар Рафаелі в нижній білизні блиснула підтягнутою фігурою

Дівчина показала свою нову роботу для бренду спідньої білизни.
38-річна ізраїльська топмодель та багатодітна мама Бар Рафаелі стала головною зіркою нової рекламної кампанії бренду Femina.
Вона приміряла кілька комплектів з мереживними ліфами, а також позувала в бюстгальтері та щільних капронових колготках. Зараз Бар щодня буває на тренуваннях у спортзалі, і їх результат не змусив на себе чекати – фігура моделі підтягнута, а прес – рельєфний.
А після зніманнь Рафаелі змогла розслабитися та з'їсти велику порцію морозива, що продемонструвала у своєму Instagram.
Ізраїльтянка серйозно взялася за свою модельну кар'єру і почала з'являтися в промокампаніях брендів і фотосетах. Весь свій час ще донедавна вона приділяла вихованню трьох дітей – двох доньок та сина. Але, судячи з її публікацій у фотоблогу, вона повернулася до фешн-бізнесу.
Нагадаємо, раніше Бар Рафаелі у сукні з пом'ятою накидкою на спині з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю.
Читайте також: