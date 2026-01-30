ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Белла Хадід прийшла на вечірку в сукні з вирізами на сідницях

Дівчина похизувалася в Мережі своїм пікантним образом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

29-річна американська топмодель Белла Хадід сходила з друзями на вечірку, для якої обрала доволі сміливе вбрання. Вона одягла чорну довгу сукню з оголеною спиною та вирізами на сідницях, крізь які просвічувалася безшовна спідня білизна.

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Образ моделі доповнювали ажурна чорна маска на обличчі, золотий широкий браслет і чорний манікюр.

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

У коментарях під публікацією шанувальники Белли написали їй багато компліментів.

Столи на вечірці були декоровані гральними картами, фішками та диско-кулями.

/ © Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

/ © Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

Раніше, нагадаємо, Белла Хадід влаштувала фотосесію з бойфрендом - 36-річним Аданом Бануелосом, професійним ковбоєм з Техасу, який спеціалізується на «cutting horses» — змаганнях і тренуваннях із їздою на конях. За чутками, які з’явилися в ЗМІ, дівчина з ним днями розлучилася.

Белла Хадід у гарних сукнях (17 фото)

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie