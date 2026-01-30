- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 420
- 1 хв
Топмодель Белла Хадід прийшла на вечірку в сукні з вирізами на сідницях
Дівчина похизувалася в Мережі своїм пікантним образом.
29-річна американська топмодель Белла Хадід сходила з друзями на вечірку, для якої обрала доволі сміливе вбрання. Вона одягла чорну довгу сукню з оголеною спиною та вирізами на сідницях, крізь які просвічувалася безшовна спідня білизна.
Образ моделі доповнювали ажурна чорна маска на обличчі, золотий широкий браслет і чорний манікюр.
У коментарях під публікацією шанувальники Белли написали їй багато компліментів.
Столи на вечірці були декоровані гральними картами, фішками та диско-кулями.
Раніше, нагадаємо, Белла Хадід влаштувала фотосесію з бойфрендом - 36-річним Аданом Бануелосом, професійним ковбоєм з Техасу, який спеціалізується на «cutting horses» — змаганнях і тренуваннях із їздою на конях. За чутками, які з’явилися в ЗМІ, дівчина з ним днями розлучилася.