Топмодель Девон Віндзор вперше стала мамою і показала знімки з пологового будинку

Дівчина народила доньку.

27-річна американська топмодель Девон Віндзор 8 вересня народила свою першу дитину — доньку, якій дали ім'я Енцо Елоді.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

У своєму Insragram модель вже встигла показати кілька милих фотографій з новонародженою донькою.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

"Енцо Елоді Барбара! Ми з Джонні так закохані в нашу маленьку дівчинку-янголятка! Вона приєдналася до нам 8 вересня о 16:58. Кращий день в моєму житті! Велике спасибі за добрі побажання!" — написала Девон по фото.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

Також зірка опублікувала серію кадрів з пологового будинку, на яких її дочка зображена в перші хвилини життя.

(перегортайте фотографії вправо)

"Народження доньки було самим чарівним, справжним і сильним досвідом! Мій кращий день. Народження людини — це насправді найбільше чудо, яке я коли-небудь відчувала в житті. Я вже так закохана в дитину, що не можу уявити, як моє серце може ставати ще більше з кожним днем! " — додала Віндзор.

Нагадаємо, 18 вересня вперше мамою стала принцеса Йоркська Беатріс. Вона теж народила доньку.

Девон Віндзор в купальниках (20 фото)

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